Bea Miler disponibiliza o emocional videoclipe de “Self crucify”

Bea Miller continua sua série de novos videoclipes poderosos e agora apresenta o mais novo da safra, “self crucify”. A faixa introspectiva é o destaque em seu último EP, “elated!” (https://umusicbrazil.lnk.to/ ElatedPR), que captura Bea em seu estado mais vulnerável. Assista aqui:

Com o novo vídeo, Bea se entrega em uma confissão, dando aos fãs um olhar de perto e pessoal de si. Mais uma vez, Gina Gizella Manning assina a direção do vídeo. Pensado originalmente com uma proposta mais grandiosa, o vídeo agora traz uma visão mais introspectiva, envolvendo várias tomadas com iluminação e ambientes diferentes. Manning explica: “Com o passar do dia, entramos juntas neste espaço realmente honesto. Na última tomada, Bea me fez chorar. Na tomada final, eu desliguei toda a iluminação que montamos em seu apartamento e iluminei a performance exclusivamente à mão com uma pequena fonte de luz e filmei no escuro. O resultado foi tão poderoso… Bea sabia que era a peça final, em uma única tomada. É, sem dúvida, o meu vídeo favorito dos que já criamos”.

No próximo dia 12, os fãs vão poder conferir o tão ansiosamente aguardado evento virtual, “Bea Miller Presents the elated! Experience Recorded Live in Los Angeles”. Saiba mais em: https://nocapshows.com/artist? name=beamiller . Com apenas 21 anos, Bea Miller fez parte da lista “30 com menos de 30” da Forbes 2021 e acumulou mais de 2 bilhões de streams até o momento. Ela possui mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 1,5 milhão de seguidores no Instagram.