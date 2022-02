Vídeo: Tiago Abravanel desiste do BBB22

Tiago Abravanel, do BBB22, aperta do botão de desistência e assusta os demais participantes do Big Brother Brasil 22

Tiago Abravanel abre a porta da escotilha do botão na sala do BBB 22, fica pensativo por alguns segundos e aperta o botão. Em seguida, o ator entra no Confessionário. Por volta das 14h30 deste domingo, dia 27 de fevereiro e 6ª semana do Big Brother, o ator e cantor Tiago Abravanel desistiu do BBB 22. Enquanto alguns participantes descansavam na sala, o ex-bbb apertou o botão de desistência e saiu pelo confessionário. Os brothers ficaram chocadas com a decisão de Tiago. Alguns até lembraram que o artista foi um dos últimos a sair da festa de sábado, e por isso não imaginavam que ele queria desistir do game. Arthur ficou profundamente abalado. Essa é a segunda baixa no programa, fora as eliminações dos paredões. A cantora Maria foi expulsa após bater com um balde na cabeça da Natália. Enquanto isso, Douglas, Paulo André, Pedro Scooby e Gustavo estavam no almoço do anjo e só ficaram sabendo da saída de Tiago ao retornar a casa. Em seguida, o big boss mandou um recado aos participantes. “Tiago acaba de desistir do programa. O jogo é para os fortes, agora é menos um na disputa. Coloquem as coisas dele na dispensa e jogo que segue pra vocês”. Veja o momento da desistência CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE