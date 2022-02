Tadeu Schmidt comemora um mês de ‘BBB 22’ com bolo temático: ‘Intenso’

“Sim, é só um mês. Mas é tão intenso que merece celebração.

Tadeu Schmidt, apresentador do ” BBB 22″ (TV Globo), comemorou o primeiro mês do reality show . O profissional estreou no programa este ano, substituindo Tiago Leifert.

O apresentador apresentado junto a uma publicação na qual ele aparece apresentando um bolo “Um de ‘BBB 22’! E olha o que ‘mozão’ mandou fazer pra comemorar!”, escreveu na legenda. “Sim, é só um mês. Mas é tão intenso que merece celebração. Obrigado a todos que estão me acompanhando com tanto carinho vocês! Estou muito feliz!”.