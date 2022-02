Se arrependeu? Eliezer fala sobre ter beijado seu voto

O brother desabafou sobre a madrugada, tudo o que rolou na festa e afirmou: “consegui me superar” ao falar de Natália

Eli aproveitou seu momento no raio-x do BBB 22 nesta manhã (10, para comentar a festa da líder, que aconteceu na última noite (09). No evento, ele trocou beijos com Natália, com quem havia discutido há alguns dias atrás durante o jogo da discórdia.

O brother começou o discurso dizendo que “as notícias não são boas”: “Eu consegui beijar meu voto, gente. Pois é. Eu consegui o que ninguém conseguiu: beijar o voto. Nossa! O meu voto. Mas eu também sou voto dela, né? Então acho que tá tudo certo, tá tudo bem. Ou não. Enfim”.

Ele concluiu, rindo: “Tava tudo indo muito bem, até o quê? Cachaça. Até ver vodca na frente. Ai, meu Deus do céu. Eu consigo me superar. Mas é isso, gente, beijo pros meus amigos que já devem ter desistido de mim a essas horas. Não desistam de mim, não. Eu sei, tá difícil me defender. Eu sei disso. Não tem como me defender. Mas beijo pra vocês!”.

Eli e Naty protagonizaram o maior beijão na madrugada e logo após, os dois deram um beijo triplo em Maria.