Sarah parou de seguir Bolsonaro antes do BBB21

Na noite desse domingo (28), Sarah revelou que parou de seguir o presidente pouco tempo antes de entrar na casa

Na noite desse domingo (28), após a formação do paredão, a brasiliense Sarah revelou que deixou de seguir o presidente Jair Bolsonaro no Twitter, pouco antes de sua entrada no reality. O assunto entrou em pauta após Thaís afirmar que outros candidatos a entrar na casa teriam sido cancelados por seguir o chefe do executivo na rede social.

A roda de conversa também contava com a presença de Fiuk, Lumena e Camilla. Em determinado momento, Thaís falou sobre os vazamentos que ocorreram durante o período de seleção para participantes do BBB21.

“Uma menina, eles acharam o Instagram dela e cancelaram a menina porque ela seguia o Bolsonaro. Ela não entrou”, contou Thaís.

Posteriormente, a consultora de marketing digital afirmou que parou de seguir Bolsonaro pouco tempo antes de entrar na casa. Supostamente, ela fez isso para não ser cancelada. Confira o vídeo abaixo: