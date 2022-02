Rodrigo diz que ‘exagerou na dose’ e errou ao focar apenas o jogo no BBB

Rodrigo Mussi, segundo eliminado da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo), esteve presente no tradicional café da manhã com o eliminado, no programa Mais Você. Em conversa com Ana Maria Braga, 72, o gerente comercial contou que saiu assustado do reality e que agora enxerga seus erros.

“Saí muito assustado”, comenta ele, que diz não ter dormido desde sua eliminação na noite desta terça-feira (1º). “Eu sabia que o meu jogo era uma linha tênue entre o erro e o acerto”, completa. “O Big Brother é de relacionamento, mas é de jogo também. Eu tomei um susto porque ninguém estava realmente se jogando ali.”



Rodrigo comenta que decidiu se dedicar completamente ao jogo após o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Luciano, e que entende agora que a estratégia não foi a melhor escolha. “As pessoas fugiam de mim, e agora estou entendendo. Tenho certeza que eu exagerei na dose, não acertei o meu meio-termo.”



Ele explica ainda que a intenção de seu jogo era ser reconhecido como uma pessoa estratégica, e desafiar os outros participantes a movimentar o jogo. “O que me motivava era jogar, eu não queria ofender as pessoas”, completou. “Sempre saio de casa para vencer, eu não tenho a chance de dar errado.”



O gerente comercial ainda relembrou o Jogo da Discórdia, desta segunda-feira (31), em que ele e Arthur Aguiar tiveram um desentendimento. “Eu assistia o BBB e gostava desses ‘pegas'”, diz em tom de brincadeira. “Mas ele é muito articulado, vai ser um bom jogador”, completa, dizendo que também acredita que Jade Picon irá longe no jogo. “Ela é super inteligente.”



Rodrigo ainda reforça que suas ações eram focadas no jogo, e que não via nenhuma pessoa maldosa ou mentirosa. “Não vi nenhuma pessoa ruim no tempo que eu estava lá”, contou. Ele também relembrou as brincadeiras que não gostou quando estava no grupo do Vip, na primeira semana do programa, quando Pedro Scooby brincou com os confinados estarem “paranoicas” com o queridômetro.



“Fiquei bem desconfortável [com as brincadeiras], me remete a coisas que eu não gosto. Brincadeiras que me machucam. A ‘paranoia’ é uma coisa que vem comigo, não começou dia 17 [de janeiro] no BBB. Sei que o Pedro [Scooby] não fez por mal”, completou.



Ana Maria ainda relembrou o momento em que Rodrigo chamava Bárbara para dançar e ela dizia que não, e então ele falava um palavrão para a sister. “Não foi intenção pejorativa, apesar de ser horrível. É nojento, não justifica. Mas não teve nenhuma intenção de ficar [com ela]”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Ele ainda contou que pretendia mudar a estratégia de jogo, caso não fosse eliminado. “Depois desse paredão, se eu ficasse, eu ia baixar um pouco e me relacionar mais com as pessoas. Mas infelizmente não deu tempo”, afirmou. Por fim, ele diz que acredita que Arthur Aguiar tem potencial para chegar a final do programa.



Rodrigo foi eliminado com 48,45% dos votos do público, seguido de Natália com 26,1% e Jessilane com 25,45%. Em conversa com Tadeu Schmidt, 47, após deixar a casa, o participante fez um balanço sobre seu desempenho no reality. “Fui na intuição, talvez errei, sou impulsivo, dá para rever muita coisa, mas eu tentei. Fiz tudo o que eu poderia fazer ali, tentando jogar o jogo. Mas eu vou ver o que aconteceu”, disse.