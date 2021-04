Próximo paredão, Fiuk com ‘ciúme’ de Thaís e elogios a Gil agitam madrugada

A madrugada de hoje ficou marcada pela repercussão da saída de Rodolffo no décimo paredão do “BBB 21”

A madrugada de hoje ficou marcada pela repercussão da saída de Rodolffo no décimo paredão do “BBB 21”. E, claro, com os brothers já confabulando como será e dizendo se verem na mira da formação da 11ª berlinda do reality show da Rede Globo.

Além disso, Fiuk demonstrou ter ciúmes de Thaís durante conversa sobre carinho e Gilberto, que escapou de eliminação ao lado de Caio, recebeu elogios de Thaís e Viih Tube por merecer estar no top 10 dos finalistas do “Big Brother Brasil 21”

Adeus, bastião!

Em paredão contra Caio e Gilberto, Rodolffo foi eliminado com 50,48% dos votos do público. Em votação acirrada com o amigo Caio, o cantor sertanejo ouviu do apresentador Tiago Leifer em seu discurso de saída do reality show que seus erros recentes no confinamento custaram caro.

É impossível acertar tudo aí no ‘Big Brother Brasil’, é muito raro, não dá. Cometer erros no ‘Big Brother’, por mais que doa e vocês fujam, é fundamental, é o que nos faz ir pra frente. Tem dois tipos de erro, aquele que é sem querer e aquele que é proposital e você até se arrepende depois. O público do ‘BBB’ perdoa? O público do ‘BBB’ perdoa sim. Tem algumas coisas que não podem ficar sem resposta, mas os erros que são digeridos, o público perdoa sim. Voltar do paredão é uma chance pra errar mas pra cometer erros novos e não cometer os erros de sempre, e isso eu falo para quem fica. Quem sai hoje é o Rodolffo.