Primeira madrugada de ‘semana turbo’ no ‘BBB 23’ é marcada por rivalidade no jogo

O Paredão da semana conta com Domitila, Nicácio e Gustavo, mas até quem se livrou da berlinda se irritou com o jogo de alguns colegas

A “semana turbo” do Big Brother Brasil 23 começou nesta quinta-feira, 23, com Prova do Líder e formação de Paredão ao vivo, com direito a uso do Poder Supremo de MC Guimê, que atendeu ao Big Fone horas antes. Na ocasião, o cantor optou trocar Cara de Sapato da berlinda, indicado pela Líder Sarah Aline, por Gustavo. Toda a dinâmica mexeu com os ânimos da casa

O Paredão da semana conta com Domitila, Fred Nicácio e Gustavo. Contudo, até quem se livrou da berlinda demonstrou irritação com o jogo de alguns colegas de confinamento. Por isso, a madrugada foi marcada por indisposições e rivalidade entre os participantes. Veja o resumo de tudo que rolou no BBB 23.

Conversa entre MC Guimê, Key Alves e Gustavo

Depois de um discurso – que se tornou o assunto mais comentado do Twitter – para justificar a indicação de Gustavo ao Paredão, MC Guimê chamou o brother e Key Alves para conversar. “É o meu game. Pra mim, de coração, não é jogo sujo. Jogo sujo seria se eu ficasse ‘babando ovo’ de vocês, querendo simpatia e, quando virasse as costas, votasse em vocês”, posicionou o cantor.

A jogadora de vôlei resistiu, dizendo considerar jogo sujo. “Você é o nosso alvo e a gente não fica falando pra ninguém: ‘você viu o Guimê?’ […] Você ter que falar pra eles ‘a Key está jogando’, é desnecessário”, rebateu.

Gustavo observou que não foi para o reality show para “passar férias”. “Vim para jogar e se eu ficar, nós vamos continuar o game. O bicho vai pegar aqui dentro, no bom sentido”, garantiu.

Ao fim da conversa, todos demonstraram compreensão. No entanto, assim que o cantor saiu do quarto, o casal o criticou e fez gestos obscenos. “Vota em nós e depois vem aqui querer puxar o saco?”, disse Key irritada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MC Guimê visionário

Mesmo sem conquistar a liderança da semana, Guimê está se sentindo realizado. Em conversa com Cara de Sapato, ele declarou: “eu espero que o Cowboy saia desse Paredão. Senão não faz sentido eu ter colocado ele. Vejo o Paredão que eu queria fazer se fosse Líder, e foi feito”.

Marvvila no alvo

O voto de Marvvila em Aline Wirley a fez se tornar alvo da cantora. “Todas as justificativas dela, em todas as vezes, ela sabonetou demais. Ela está em um lugar muito cômodo para ela”, observou. Bruna Griphao também demonstrou incômodo com Marvvila. “Ela ainda não se localizou nesse quesito de game”, opinou a atriz. Cara de Sapato e Amanda concordaram com os posicionamentos e declararam que a sister também se tornou uma opção de voto para eles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ricardo expõe aliados

Único membro do Quarto Deserto a ganhar acesso ao VIP da Líder Sarah Aline, Ricardo expôs seus aliados em conversa com os adversários. “No meu grupo tem muita gente confortável. Só eu que fico guerreando, só eu que tomo voto. E os outros nada”, desabafou.

Fred Nicácio aproveitou a deixa para opinar sobre a parceria de Amanda e Cara de Sapato em relação ao grupo do Quarto Deserto: “Eles jogam entre eles. Eles não estão nem aí para o resto do grupo. (…) Eles escondem estratégias de jogo de vocês”.

Estadão Conteúdo