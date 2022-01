Pode ou não? Boninho apareceu para acabar com mitos sobre o ‘BBB’

Diante da estreia do BBB 22, o diretor do programa esclareceu alguns mitos que surgiram sobre o que pode ser dito ou não.

A espera acabou! A edição do grande reality apresentado pela TV Globo estreia hoje (17). O diretor Boninho, apareceu em suas redes sociais e esclareceu alguns mitos que rolou sobre o que pode falar ou não dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Em uma série de vídeos, o diretor afirmou que é sim permitido falar sobre política dentro da casa e rebateu ainda uma teoria sobre avisos da produção.

“Eles podem falar o que quiserem, eles podem falar de política, de qualquer outra marca, podem falar sobre a vida deles e até podem falar besteira. Isso é problema deles”, completou Boninho.

No Twitter, a campeã do BBB 18, Gleici Damasceno comentou a importância do diretor esclarecer os mitos do que pode ou não ser dito. Ela escreveu: “Achei ótimo o Boninho falar que não é proibido falar sobre política no BBB, porque muita gente acha que isso é verdade. Pode falar sobre tudo!”