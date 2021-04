Pocah é a penúltima eliminada; Fiuk e Gil seguem na última prova

A noite da última quinta-feira do BBB 21 começou com a eliminação da cantora Pocah. Ela teve 73,16% dos votos contra 14,94% de Gilberto e 11,90% de Camilla de Lucas.

De ‘figurante’ a ‘basculho’

A trajetória da cantora Pocah no BBB 21 fica marcada por diversos momentos curiosos. Quando o público tinha a esperança de que ela iria “causar”, ela dormia. Mas quando o público achava que ela passaria despercebida, ela reaparecia.

Ela tentou formar duplas com os colegas de confinamento, mas nunca conseguiu uma relação muito profunda. Pocah tentou ser uma dupla com Kerline, que saiu na primeira semana; com Nego Di, que também saiu logo; com Thaís, que ficou mais amiga de Viih Tube; com Lumena e Karol, que eram uma dupla entre si e a deixavam um pouco de lado; com Carla Diaz, que ficou mais próxima de Camilla. E acabou desabafando que se sentia muito solitária.

No início do BBB 21 ela protagonizou uma de suas primeiras brigas com Gilberto por causa de arroz. Foi nessa ocasião que Gil a chamou de basculho, termo que ficou conhecido por todo o Brasil. Durante a madrugada Gil disse que se arrependia de ter brigado com a cantora por causa disso.

Solidão marca discurso de Tiago

O texto do apresentador Tiago Leifert para a eliminação de Pocah foi sobre solidão. “Tem um sentimento que assistindo deve ser pior que o da perseguição, que é o da solidão. (…) Sair dessa situação e sobreviver é profundamente difícil, e chegar até aqui, a beira da semifinal, jogando sem ninguém por quase 90 dias, sem cometer nenhum ato de grosseria, sabendo ganhar, perder e acolher, isso tem que ser louvado”.

No palco do programa, Pocah declarou para Tiago que foi muito difícil jogar o BBB. “Minha preocupação maior é minha filha, minha família, meus fãs. Me vi muito perdida em diversos momentos. Eu sou muito intensa, me apego demais as pessoas e as pessoas que me apeguei foram saindo”, explicou.

Tiago apontou que foi uma conquista muito grande a cantora ter chegado ao TOP 5 do programa e ressaltou que a amizade com Arthur aconteceu um pouco tarde. “Pocah, você encontrou o Arthur tarde demais. Esse tipo de jogo é muito destrutivo e você conseguiu chegar até aqui. Ganhou carro! Você foi uma camarote com alma de pipoca, com humildade”. “Isso aqui para mim, foi o maior desafio da minha vida”, disse a cantora.

Última prova é de resistência

A última prova do BBB é de resistência e vale uma vaga para a final do programa. A partir das 23h42 de ontem, Camilla de Lucas, Fiuk, Gilberto e Juliette ficaram presos em uma corda e precisaram estar abraçados a um totem de uma plataforma giratória a maior quantidade de tempo possível.

Quem desistisse ou dormisse seria eliminado e estaria no paredão. Até às 8h00 desta sexta, Gil e Fiuk seguiam na prova.

Camilla foi a primeira eliminada

Com mais de uma hora de prova, Camilla de Lucas foi a primeira a desistir da prova. Ela passou mal e saiu carregada pelos dummies, os assistentes do programa. Antes, Camilla chegou a vomitar. Ela disse aos colegas de confinamento que não conseguia participar de provas que giram e que não tinha se preparado para isso.

Juliette foi a segunda eliminada

Depois de cinco horas de prova, Juliette foi a segunda a desistir. Em certo momento ela ficou cabisbaixa, abaixou a cabeça e revelou que sua labirintite estava atacando. Um pouco antes ela reclamava de dores lombares por ficar muito tempo pendurada na plataforma.

Esperança pousa em Gil

Durante toda a madrugada os brothers conversaram sobre o desconforto na prova. Gil foi o primeiro a citar um incômodo com a estrutura da prova dizendo que a cinta “amassa os ovos”, depois Fiuk também declarou que temia problema na “fábrica” em um papo bem doido. Outra reclamação de Fiuk foi pela falta de um cigarrinho na dinâmica.

No meio da madrugada, Juliette disse para Gil e Fiuk que eles deveriam deixar ela vencer essa prova: ‘Sou a favor de vocês me darem a prova de graça’. Gil rebateu em tom de brincadeira “hum, querida. Não se dorme na Europa, meu amor. Acorda”.

No começo da manhã um inseto conhecido como esperança pousou em Gil, o que foi visto por ele como um sinal de sorte. Ele recordou que na infância era apelidado de “esperança”, numa referência ao inseto, por causa das roupas verdes que utilizava para ir à igreja aos domingos.