Participantes do BBB 22 são orientados a arrumar as malas em pegadinha de Boninho

“Será que a final é hoje?” Essa é a pergunta que os seis participantes do Big Brother Brasil 22 (Globo) estão se fazendo na casa do reality depois de serem orientados a arrumar as malas. Porém, tudo não passa de uma pegadinha do diretor, Boninho.

Por meio das redes sociais, o Big Boss avisou que iria trollar os participantes. “Juro que eu tento ficar quieto, mas eles dão as dicas pra gente botar poupa no jogo!”, disse ele.

Eliezer foi quem mais demonstrou surpresa com o pedido. Paulo André especulou que poderia ser apenas uma brincadeira, mas na dúvida todos acataram a ordem.

Douglas Silva não parou de rir das atitudes dos colegas de confinamento que se perguntavam qual a dinâmica nova que estaria por vir.

No Jogo da Discórdia da noite de segunda (18), uma pulga atrás da orelha já havia sido instaurada por parte de Tadeu Schmidt. Isso porque ele pediu que os competidores escolhessem quem eles queriam colocar no Paredão no lugar dos já emparedados, o que gerou burburinho de uma mudança brusca nos rumos da berlinda.

De fato, não acontecerá nada, apenas a eliminação tradicional nesta noite de terça-feira (19). Eliezer, Gustavo e Paulo André formam o Paredão. Eli foi indicado pelo Líder, Pedro Scooby, e Gustavo foi o mais votado pelos outros brothers no confessionário. No Contragolpe, Gustavo puxou Paulo André. A dinâmica após a berlinda de logo mais ainda não foi revelada, mas a final do programa deverá acontecer na próxima terça (26).