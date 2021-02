Paredão BBB 21: Fiuk x Nego Di x Sarah

Brasiliense Sarah está na disputa desta terça (16), para permanecer na casa mais vigiada do Brasil

No último domingo (14), o paredão foi definido com a participação do Anjo Caio, da Líder Karol Conká e dos votos da casa. Assim Fiuk, Nego Di e Sarah estão emparedados e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil nesta terça (16).

Caio, o anjo da semana, escolheu para imunizar Rodolffo. Dessa forma o cantor sertanejo está fora da berlinda.

A Líder da semana do BBB21 Karol Conká indicou Sarah para a berlinda. Indicada pela Líder Karol Conká, Sarah escolheu Nego Di para acompanhá-la na berlinda.

Com cinco votos, a casa colocou o ator e cantor Fiuk na berlinda