Naiara Azevedo diz que Larissa está fazendo ‘hora extra’ no BBB 22

Terceira eliminada do Big Brother Brasil 22, Naiara Azevedo, 32, mandou um recado para Larissa, que disputa nesta terça (1º) o Paredão contra Arthur Aguiar e Linn da Quebrada. “Deixa eu te falar uma coisa, primeiro, tire o meu nome da sua boca que eu nem tem conheço”, afirmou a cantora no Twitter.



Naiara prosseguiu: “Segundo, você está fazendo hora extra nesse programa aí, minha querida, galera não gosta de mentira não. Não sei se você é mentirosa, dissimulada ou se é meio passa quatro mesmo, mas assim já deu o seu horário. Galerinha está puxando mutirão para te arrancar daí. Beijos, fofa”, concluiu.



Vinda da Casa de Vidro, Larissa entrou no BBB no dia 13 de fevereiro, dias depois da eliminação de Naiara.

Já dentro da casa, a pernambucana disse para os outros participantes que a cantora estava cancelada fora do BBB.



Naiara, no entanto, não saiu com uma alta rejeição da casa. Ela foi eliminada com 57,77% dos votos contra 38,96% de Douglas Silva, e 3,27% de Arthur Aguiar.