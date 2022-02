Naiara Azevedo diz como fica amizade com Tiago Abravanel após BBB 22

Mais cedo, durante o Mais Você (também da Globo), ela comentou que “achou péssimo” quando o neto de Silvio Santos a expôs dizendo que ela “já o decepcionou” durante o Jogo da Discórdia

Amigos há alguns anos, Naiara Azevedo e Tiago Abravanel se encontraram dentro do BBB 22 (Globo), mas acabaram não se aproximando tanto durante o confinamento. A cantora, que foi eliminada no paredão da última terça-feira (8), diz que se emocionou quando o encontrou no programa e não guarda mágoa por eles não terem jogado juntos.



“Eu aprendi a respeitar”, afirmou. “Se eu já tinha maturidade para lidar com as minhas amizades, hoje eu tenho mais ainda. Eu sempre fui de respeitar, de dar espaço e não cobrar nada. Eu nunca cobrei absolutamente nada dele lá dentro. Expectativa gera frustração. Se eu já não tinha expectativa com ninguém, hoje tenho menos ainda. E está tudo bem.”



Mais cedo, durante o Mais Você (também da Globo), ela comentou que “achou péssimo” quando o neto de Silvio Santos a expôs dizendo que ela “já o decepcionou” durante o Jogo da Discórdia. “[Somos] amigos de frequentar a casa do outro, ele sabe coisas da minha vida que dá para contar nos dedos quem sabe, coisas muito pessoais, coisas que senti liberdade para compartilhar com ele”, disse. “Da minha parte, porque a gente só pode falar sobre nós mesmos, eu [o] considero um grande amigo.”



A agora ex-BBB também comentou a divulgação de seu DVD, que causou polêmica quando ela foi confinada. Vale lembrar que familiares de Marília Mendonça, morta no ano passado, disseram que ela usaria o programa para promover uma parceria entre as duas, uma das faixas do projeto, que não tinha sido aprovada por eles.



“Sobre o DVD, ainda não assisti, não sei, não vi”, disse Naiara. “Só me contaram que lançaram cinco faixas. Esse projeto já está sendo programado desde agosto do ano passado e eu só confirmei minha participação no BBB depois disso. Então, com BBB ou sem BBB o projeto já seria lançado agora. Eu sempre falo que tudo acontece no tempo de Deus. Aconteceu porque estava no itinerário da minha vida.”



A cantora classificou sua participação no programa como “uma montanha-russa”. “Nenhuma terapia no mundo faria eu me conhecer tanto como no BBB”, afirmou. “Não existe nada que pudesse fazer eu me entender e viver o que eu vivi comigo mesma lá dentro.”



“Depois de tanta solidão, de alguns momentos de tristeza, de dúvida, de incerteza e de tudo o que eu vivi, em poucas horas aqui fora eu me senti tão amada, tão vista de verdade, não como artista, mas como eu sou”, comemorou. “É como se eu tivesse deletado a artista. Estou vivendo apenas eu, estou me sentindo bem-quista por ser quem eu sou, sem filtros, sem ninguém me passando uma pauta do que eu devo ou não falar. As pessoas agora já me conhecem.”

Ela também disse que cozinhar para os colegas de confinamento não fazia parte da estratégia de jogo dela, que fazia por carinho mesmo. “Já jurei por tudo e digo que nunca foi estratégia”, garantiu. “Estratégia para mim era ficar calada, me fazer de sonsa, de louca: “não sei, não estou vendo”. Mas na verdade eu via tudo.”



A participante diz que sai uma mulher diferente dessa experiência. “Se eu já tinha os dois olhos abertos, agora eles estão arregalados”, comentou. “A diferença de quem entrou para quem saiu é a certeza de que eu posso confiar na minha intuição.”



“Eu me sentia culpada, me sentia mal por pensar que aquelas pessoas podiam estar sendo falsas comigo”, explicou.

“Elas me abraçavam, me beijavam, falavam coisas boas, mas eu sentia a energia, via as risadinhas e os olhares, ouvia os sussurros. Eu entrava numa confusão mental muito grande: ‘Será que eu estou pensando mal das pessoas que me tratam tão bem?’.”

“Isso foi me dando uma neura”, continuou. “Mas agora eu saio me sentindo orgulhosa por não ter desrespeitado a educação que meus pais me deram, por ter conseguido ser eu mesma e não ter sido rejeitada por isso. Sim, eu posso ser amada por quem de fato eu sou.”



Para o futuro próximo, ela diz que quer se divertir revendo sua participação no programa. “Os meus planos para os próximos dias são assistir a todos os meus memes, ver tudo o que falaram mal de mim, porque eu preciso alimentar esse ranço”, riu. “A escorpiana que habita em mim está vivíssima. Se eu pegasse elas falando mal de mim na minha cara, não ia dar certo [risos].”