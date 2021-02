‘Me falta uma piroca nesse momento’, diz Karol Conká

Gilberto, Juliette, Rodolffo, Caio, Lumena e Sarah se reuniram com Karol no quarto cordel para gravar um podcast

Karol Conká é a líder da semana do ‘BBB21’ e aproveitou o momento, logo após a sua festa, para gravar um podcast ao lado de Gilberto, Juliette, Rodolffo, Caio, Lumena e Sarah. Durante o momento de descontração, Karol aproveitou para fazer uma confissão sobre o seu momento de carência no reality.

Os participantes do reality Gilberto, Juliette, Rodolffo, Caio, Lumena e Sarah se reuniram com Karol no quarto cordel para gravar um podcast intitulado de ‘piracast’. A vinheta do programa ficou a cargo de Rodolffo, que aproveitou para fazer uma brincadeira com Gilberto.

“Oferecimento Gilberto, que pira com a piroca de Itu”, brincou o sertanejo. Na sequência, Karol confessou: “Me falta uma piroca nesse momento. Como diz a Juliette, maravilhosa, que me ensinou coisa de pirada para pirada, disse ‘não importa o seu erro, mas como você lida com ele’”, disse Karol.