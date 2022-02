Maria e Eliezer trocam beijos debaixo do edredom no BBB

Na madrugada desta quarta (2), o clima esquentou no BBB 22 (Globo). Juntos na mesma cama, Eliezer e Maria se beijaram e fizeram movimentos debaixo do edredom. Antes disso os dois estavam dormindo abraçados e trocando cafuné.

Eliezer teve a iniciativa de começar a pegação, que logo foi correspondida por Maria. No mesmo quarto, Vinicius percebeu que os dois estavam ficando, mas permaneceu em silêncio. Brunna Gonçalves que dormia no chão ao lado da cama, sentiu a movimentação.



Quando o casal deu uma pausa nos beijos e amassos, a dançarina disse que sentiu a cama balançar. Eliezer e Maria ficaram sem graça e deram risada da situação. Vinicius também agiu com naturalidade e brincou com os colegas.



Maria e Eliezer deram o primeiro beijo na última festa de sexta-feira (28). Além de ficarem na pista, eles também trocaram amassos no quarto antes de dormir. O brother não foi o único que beijou Maria. Na mesma noite a sister trocou beijos com a cantora Linn da Quebrada.



Em outras festas, Maria já também deu selinho em Natália, Rodrigo e Vinicius. Desde o início do programa a sister diz que entrou na casa com desejo de curtir e beijar muito na boca, tanto homens como mulheres. Em conversa com outros participantess, a artista do Camarote afirmou que é bissexual.



Eliezer também entrou no programa com o mesmo discurso. No entanto, no início do jogo, ele se aproximou muito de Eslovênia. Apesar de negar o interesse na modelo, a investida acabou ficando para Lucas.



Antes de trocar beijos com Lucas, Eslovênia, por sua vez, afirmou nos primeiros dias do BBB 22 que tinha sentido atração por Eliezer e Rodrigo.