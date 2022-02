Maria comenta sobre Gustavo no quinto paredão do BBB 22

A ex-bbb deixou registrado nas suas redes sociais que avisou ao novo morador sobre a experiência no programa “viver é diferente de assistir”

Agora como telespectadora e não mais jogadora, Maria compartilhou suas impressões do Big Brother Brasil 22 (Globo) nas redes sociais.

Nesta madrugada de segunda (21), logo após a formação do paredão, a ex-BBB fez um comentário um tanto quanto irônico ao falar sobre Gustavo, que disputa a berlinda com Brunna Gonçalves e Paulo André.

“É, Gustavo… ainda te dei bomba no queridômetro achando que você ia causar dentro da casa, mas bem que avisei que viver é diferente de assistir”, escreveu Maria em seu perfil oficial do Twitter, onde tem interagido com o público.

Desclassificada do programa após agredir Natália no jogo da discórdia de segunda-feira passada, Maria voltou a usar as redes sociais somente neste final de semana. A cantora e atriz participou do ‘Domingão com Huck’ neste domingo (20) e finalmente abriu o jogo sobre a sua trajetória polêmica na casa.

De volta ao comentário feito por Maria, quando estava no reality show a sister demonstrou inimizade com Gustavo, ele que entrou através da Casa de Vidro por votação popular no domingo passado. Maria reclamou do comportamento do brother.

A cantora do Poesia Acústica também declarou torcida para a amiga Brunna Gonçalves ficar no BBB 22. Vale lembrar que Gustavo só parou no paredão porque a dançarina e esposa de Ludmilla atendeu o Big Fone e precisou escolher uma pessoa. Brunna foi indicada direto ao paredão pela escolha do líder Lucas.