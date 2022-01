Marcos Mion aconselha Tadeu a ser “mais Leifert” e os internautas não aprovaram o comentário

Após o apresentador do ‘Caldeirão’ aconselhar o colega de trabalho, a WEB não gostou e garantiu: “Tadeu está fazendo mágica”.

É fogo no parquinho até fora da casa mais vigiada do Brasil! Marcos Mion além de apresentar o ‘Caldeirão’, virou comentarista do BBB 22 no Twitter. Na noite desta quarta-feira (19), Mion desabafou em suas redes sociais que o novo apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, deveria ser Leifert, comparando com o antigo apresentador, mas o público não curtiu o comentário.

“Alguma hora Tadeuzola vai ter que ser um pouco mais Leifert e dar uns “pres-tenção” nos brothers, porque não está dando pra entender nada nas interações ao vivo! Eles são mais barulhentos que os cavalinhos!”, escreveu Mion.

Em resposta, uma seguidora comentou: “Tadeu não precisa ser mais Tiago. Ele só precisa de tempo para se adaptar. Ele tem anos de carreira e sabe muito bem apresentar um programa ao vivo. Todo começo de BBB é essa gritaria. Era assim com Bial, foi assim com Tiago e está sendo agora. Daqui a pouco ele encontra o caminho”.

Outro internauta afirmou que Tadeu está fazendo “mágica”, pois a equipe não está completa e que tem apenas 3 dias que o BBB começou, tendo em vista que todo início de programa é a mesma euforia. “Não é justo comparar 5 anos em 3 dias”, completou.