Maísa acha tweet antigo de Rodolffo e levanta tag “Fora Rodolffo”

Como sempre os tweets antigos perseguem os participantes de reality. Desta vez desenterraram um tweet do Rodolffo, de 2010, onde ele afirma que já era tarde para Dilma e Serra discutirem sobre o aborto, pois a Maisa já estava aqui.

O Tweet repercutiu e antes que fosse apagado pela equipe do cantor, a apresentadora viu e se manifestou “Fora Rodolffo” no paredão formado ontem. Maísa afirma que sabe que já se passaram 10 anos desde o Tweet, mas como ela gostava de todos que estavam no paredão, agora tinha um motivo para torcer contra ele e que assim, um dia eles poderão se conhecer pessoalmente e ele poderá pedir desculpas pelo Tweet infeliz.