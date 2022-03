Maira Cardi brinca com eliminação de Jade Picon

Nas redes sociais a influenciadora publicou um vídeo com o ‘grito de guerra’ do quarto lollipop: “Chupa esse pirulito?”

Maíra Cardi comemorou a permanência do marido no BBB 22, e consequentemente aproveitou a eliminação de Jade para dar uma alfinetada na sister, rival de Arthur Aguiar dentro do jogo.

Nesta madrugada (9), após a saída da influencer da casa mais vigiada do Brasil, a coach publicou um vídeo no Instagram ironizando um grito de guerra que Jade faria caso o ex-Rebelde fosse eliminado.

Em formato de mash-up, a publicação contém um vídeo que mistura imagens de Jade pedindo que os moradores do lollipop gritem “chupa esse lollipop” com a reação de Maíra, segurando dois pirulitos gigantes, ao episódio.

“Chupa esse lollipop? Chupa esse lollipop!”, ironizou a esposa de Arthur que, em seguida, aparece cercada de outras mulheres com pirulitos nas mãos.

Na tarde da última terça (8), Maíra também criticou uma das posturas de Jade no confinamento, que havia declarado vontade de usar “informações de fora” para criticar Arthur Aguiar durante o último jogo da discórdia.

“Eu relevo muita coisa que ela diz porque ela ainda é uma menina e tem muito o que aprender, mas a verdade é que aprendemos errando e, infelizmente, ela vai aprender quebrando a cara e caindo mesmo”, declarou a esposa do brother.