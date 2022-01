Luz, câmera, ação! Dia de inaugurar a primeira festa do líder

Falou quarta-feira, já sabe que é dia de festa no ‘Big Brother Brasil’. Abrindo a temporada de comemorações do líder, um direito do todo-poderoso que segue nesta edição, Douglas Silva terá como tema de sua celebração o universo no qual trabalha. Elementos do cinema e da TV vão ambientar a comemoração do primeiro líder da temporada, dando um ar de premiação à noite do anfitrião.

Com direito a tapete vermelho, portal de entrada animado, outdoor, claquete e película, a festa do todo-poderoso vai inserir os participantes nos bastidores de sua profissão. Primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy Internacional, Douglas terá um cantinho que vai representar a origem do menino que nasceu em comunidade e ganhou notoriedade mundial a partir da arte. Cenários como o de uma entrada de cinema ou uma galeria de arte serão usados na festa desta quarta, dia 26. Na playlist, o ritmo preferido do brother – pagode – não vai faltar. Hits da black music também darão o tom da noite.

Para deixar a festa ainda mais turbinada, uma novidade desta temporada do BBB: o líder terá a chance comprar com estalecas itens adicionais para sua comemoração. Entre as opções, comidas, bebidas, elementos de cenografia e objetos para diversão dos participantes, que poderão ser aproveitados por todos durante a festa. E os integrantes do grupo Vip também poderão dar uma contribuição para o líder comprar mais um presente e tornar a noite ainda mais divertida.

O primeiro líder também estreia, hoje, mais uma regalia desta temporada: a live do líder. Momentos antes do início de sua festa, Douglas terá direito a fazer uma transmissão ao vivo de cerca de dez minutos na #RedeBBB, podendo contar com a presença de convidados do grupo Vip, se desejar. Depois da exibição ao vivo, feita direto do quarto do líder, o conteúdo ficará disponível também no Globoplay.