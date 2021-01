Lucas ganha imunidade no BBB 21 e se junta a mais seis que não podem ir ao Paredão

PUBLICIDADE

Lucas é mais um dos participantes imunes na primeira semana do BBB 21. Ele venceu a etapa junto com Lucas e, por um jogo de sorte, acabou ganhando a imunidade. Di acabou ficando com um prêmio de uma patrocinadora, um videogame.

A primeira prova de resistência do BBB21 começou nesta segunda-feira (25) e após quase nove horas, a dupla vencedora é Nego Di e Lucas Penteado. A última dupla a deixar a prova foi Gilberto e Sarah, que erraram o produto a ser entregue.