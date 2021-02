Lucas diz que sofria opressão na vida e esperava estar seguro no BBB 21

PUBLICIDADE

O ator Lucas Penteado disse que sofria opressão fora da casa e imaginava que dentro do BBB 21 a situação seria diferente. Porém, ele se surpreendeu pelo lado negativo. A entrevista foi no Encontro com Fátima Bernardes (Globo).

“Entrei no BBB e me senti seguro. Lado de fora era doutrinador, havia doença avassaladora. Estou seguro para ser quem eu sou e vi reprodução do que acontece do lado de fora e me impressionou. Pensei: ‘se eu não precisei explicar para mais ninguém do lado de fora as coisas então não será agora”, disse.

O participante também criticou Lumena por não ter dado um conselho na hora em que ele pediu. “Independentemente da opressão que nós vivemos, também existe a reprodução da opressão. Houve um julgamento da parte da Lumena, porque a pressão do jogo a fez pensar dessa forma. O conselho que eu iria pedir a ela era: ‘o que eu farei quando sair daqui?’. Ela é uma menina preta que entrou no BBB. Onde eu encontro a coragem de enfrentar a realidade”, comentou.

Porém, quem mais o magoou foi Nego Di. “O Nego Di vou falar a verdade, é jogador excepcional, mas um oportunista assustador, me magoou muito, não esperava isso de um igual e se sair aqui eu falo a ele que a gente era um time e a todo momento tinha essas alfinetadas. E valendo R$ 1,5 milhão muitos deixam seu princípio de lado. Não vou contra os meus e aceitar essa guerra.”