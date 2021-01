Karol Conka expôs situação que passou com Nego do Borel

PUBLICIDADE

O exposed do Nego do Borel ainda não acabou! Karol Conka, participante do BBB21, acabou de contar, dentro do reality, uma situação que passou com o cantor.

Segue trecho do diálogo entre Karol e Thaíz, quando falavam sobre Nego do Borel.

Karol: “Ei, você é igual essa galera estranha? Esse povo tipo…” (Nego falando para ela)

Thais: Galera estranha?

Karol: “Você é homem ou mulher? Porque eu não sei né, hoje em dia…” Ai que eu já olhei pra ele né, porque você tem que tratar o escrot0 com escrotidão, né? Aí eu falei “Dá a mãozinha aqui ó, sinta o vagi**” Aí ele, “Adoro você, você é minha prima” e me chamou pra cantar…

Nego recentemente lançou uma música chamada “Recomeço”. O cantor disse que “deixou seu coração compor”.