Jessilane vira anjo da semana após vencer prova de sorte no BBB 22

A competição consistia em uma prova de sorte, em que os brothers teriam que somar mais pontos para vencer

Na tarde desta sexta-feira (1º) aconteceu a Prova do Anjo Americanas, que consagrou Jessilane como Anjo da semana no Big Brother Brasil 22 (Globo). Após a vitória, a bióloga, que recebeu o Colar do Anjo de Paulo André, escolheu para o monstro P.A e Arthur, que agora ficarão fantasiados de pirata e se revezando no posto, no castigo que será de resistência.

A competição consistia em uma prova de sorte, em que os brothers teriam que somar mais pontos para vencer. Na primeira fase do jogo, eles deveriam escolher seis produtos e entregar cada um em uma das seis casas -de A a F-, escolhendo qual porta -de zero a 10- abririam. Ao abrir a porta e entregar o produto, cada brother receberia um envelope que contém uma pontuação ou uma surpresa.

Na segunda fase do jogo, eles abririam os seis envelopes para descobrir quantos pontos cada um acumulou. Inicialmente, os brothers se reuniram na sala da casa e sortearam a ordem em que jogariam a prova. Sem Gustavo na competição, os confinados jogaram a prova na seguinte ordem: Natália, Douglas Silva, Eslovênia, Eliezer, Arthur, Pedro Scooby, Jessilane, Paulo André e Linn da Quebrada.

Natália foi a primeira a competir, e escolheu as portas de número 1, 2, 4, 6, 7 e 10. Na sequência, DG abriu as portas 2, 3, 5, 6, 7 e 9. Eslovênia, por sua vez, escolheu os números 1, 3, 5, 7 e 9. Eli, que escolheu chocolate como a maioria de seus produtos, seguiu e escolheu os números 7, 1 e 10, repetindo portas.

Arthur abriu portas com os números 3, 6 e 9. Na sua vez, Scooby escolheu os números 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Já Jessi escolheu abrir as portas com os números 1, 3, 5, 7, 9 e 10. Já P.A. abriu as portas de número 1, 5 e 8. Por fim, Lina escolheu as portas e 2, 4, 6, 9 e 10.

A segunda fase da prova começou pelos envelopes vermelhos, os de pontuação. A prova se iniciou com Natália, que tinha quatro envelopes vermelhos, e somou 240 pontos. DG tinha apenas dois envelopes vermelhos, e acumulou 30 pontos. Eslovênia possuía um envelope, e ganhou 20 pontos.

Eli tinha quatro envelopes de pontuação, e somou 250 pontos. Arthur possuía dois envelopes e chegou a 110 pontos. Scooby recolheu cinco envelopes vermelhos e somou 330 pontos. Jessi, que tinha três envelopes de pontuação, chegou a 160 pontos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

P.A. tinha apenas dois envelopes de pontuação, e somou 110 pontos. Por fim, Lina, que também tinha dois envelopes, fez 140 pontos. Em seguida, os brothers abriram os envelopes surpresa. Natália possuía duas surpresas, uma foi um número zero e a segunda deu poder da sister eliminar um jogador da Prova do Anjo. Nat escolheu tirar P.A. da prova.

DG possuía quatro surpresas. Primeiramente, ele teve que pegar um card de maior valor de algum jogador e decidiu pegar o de 100 pontos de Eliezer. Em seguida, com abrindo os próximos envelopes ele perdeu 40 pontos, mas pegou outro card de maior valor, tirando 80 pontos de Eli. Por fim, o brother somou 170 pontos, deixando Eliezer com 70 pontos.

Eslovênia, que possuía cinco surpresas, perdeu 40 pontos nos dois primeiros envelopes, ficando com 20 pontos negativos. Em seguida, ela escolheu um card de maior valor de algum jogador e escolheu tirar 100 pontos de DG. Na última surpresa, Eslô perdeu mais 30 pontos, acumulando 50 pontos no final.

Eliezer tinha dois envelopes surpresa, e perdeu 50 pontos na rodada, ficando com 40 pontos. Arthur possuía quatro envelopes vermelhos, e começou a jogada perdendo 30 pontos. No segundo cartão, o brother foi eliminado da prova pelo card.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pedro Scooby tinha apenas uma surpresa, e teve o poder de eliminar um jogador. Ele decidiu tirar Lina do jogo. A última competidora foi Jessi, que tinha três envelopes surpresas. No primeiro, ela pode pegar um card de maior valor de algum jogador, e tirou 100 pontos de Scooby, que ficou com 230 pontos.

No segundo envelope, ela também ganhou o poder de pegar o card de maior valor de algum jogador e tirou 100 pontos de Eslovênia, que ficou com 50 pontos negativos. Por fim, Jessilane abriu o último envelope e perdeu 30 pontos, ficando assim com 330 pontos e se tornando o Anjo da semana.