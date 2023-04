Irmã de Larissa diz que família se endividou por participação no BBB 23

A irmã da participante do reality apontou que ela trabalhou muito para pagar procedimentos e sempre buscou se sentir melhor

São Paulo – SP

Segundo a irmã de Larissa, a família se endividou após a educadora física entrar no BBB 23 (Globo). Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do Globo, Letícia Santos detalhou a situação.

“A Lari paga todas as contas de casa: aluguel, comida, tudo. Quando ela entrou no BBB, a gente não teve mais a renda dela. São contas que continuam chegando. Então, a gente precisa pagar as dívidas que estão pendentes”, disse a Letícia.

A irmã da participante confirmou que ela pode abandonar a carreira como e investir em conteúdos para a internet.

“Ela não vai mais ser professora de educação física. Tem o sonho de ajudar a gente financeiramente e acredita que vai conseguir isso através da internet. É o sonho dela trabalhar com isso”, afirmou.

Letícia também comentou sobre os procedimentos estéticos de Larissa. A irmã da participante do reality apontou que ela trabalhou muito para pagar os procedimentos e sempre buscou se sentir melhor consigo mesma.

“Ela guardou dinheiro e teve muito trabalho. Desde a adolescência, ela fez muitos trabalhos para chegar até ali. Depois, colocou silicone e fez lipo. Malha desde os 15 anos, fez dieta, academia, sempre se cuidou. Além da beleza natural, ela sempre se cuidou muito para estar assim. Mas, como qualquer outra pessoa, ela quer mudar algumas coisas no corpo dela para se sentir melhor consigo mesma”, comentou Letícia.