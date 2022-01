Internautas pedem saída de Tiago Abravanel por discurso anti-briga

O primeiro paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo) foi formado na noite deste domingo (23), com Luciano, Naiara e Natália na berlinda. Mas, aparentemente, os internautas têm outra ideia, tanto que a hashtag #ForaTiago entrou para os assuntos mais comentados no Twitter nesta segunda-feira (24).

O motivo? Nada de briga ou desrespeito aos colegas de confinamento. O cantor e ator Tiago Abravanel tem defendido a calma na casa e propôs até mesmo uma “revolução” no Jogo da Discórdia que deve acontecer nesta noite. “A gente não faz discórdia”, sugeriu ele em conversa com seus companheiros.



Os internautas não perdoaram e mostraram que querem ver “fogo no parquinho” no BBB 22. “Ele é legal demais para o BBB e precisa ser demitido”, brincou uma usuária no Twitter. “Se fosse para ver harmonia, eu ligava na TV Aparecida”, afirmou mais uma. “Inimigo do entretenimento”, opinou outro.



O jeito pacífico do brother também provocou diversos memes, incluindo até seu avô Silvio Santos, dono do SBT. “Tiago Abravanel infiltrado do SBT para acabar com a maior fonte de audiência da Globo”, brincou um internauta. “Silvio Santos foi perspicaz nessa, admito”, completou outro.



O discurso paz e amor de Tiago aconteceu após Naiara ficar bastante abalada com sua indicação ao Paredão. Ela foi escolhida pelo líder, Douglas. Também estão na berlinda Luciano, puxado pela própria Naiara, e Natália, indicada pela casa. Jade Picon também foi indicada, mas se livrou do Paredão na prova Bate e Volta.



O humorista Rafael Portugal, que até o ano passado comandava o quadro CAT BBB, também brincou com a situação. “Vai estragar o programa, é isso mesmo, Tiago?”, questionou no Instagram. Já Tiago Leifert, antigo apresentador do reality, afirmou estar aliviado “de saber que pela primeira vez em 5 anos não sou eu [com a rashtag #ForaTiago]”.