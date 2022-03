Internautas pedem expulsão de Eliezer do BBB 22 por suposto assédio a Jessilane

A produção do reality chamou a atenção dos participantes, o que deixou Eliezer preocupado com a forma como a brincadeira teria sido vista pelo público

Internautas pedem a expulsão de Eliezer, do Big Brother Brasil 22, após ele encurralar a professora Jessilane na borda da piscina e tentar beijar na madrugada desta quinta-feira (3). Ela disse “não” diversas vezes rindo do empresário, mas a web o acusa de assédio.



A produção do reality chamou a atenção dos participantes, o que deixou Eliezer preocupado com a forma como a brincadeira teria sido vista pelo público. Jessilane explicou para Douglas o que aconteceu. “Ele viu a coisa [aviso da produção] e está fritando, mas já falei que está tudo bem, não foi nada.”



A equipe de Jessilane publicou uma nota nas redes sociais sobre a brincadeira de Eliezer com a professora. Segundo eles, no momento em que um dos dois pede para parar, o que passa dali não faz mais parte de uma brincadeira. “Existem muitas formas de assédio que não são consideradas como tal justamente pelo fato de a sociedade se colocar em favor dos homens.”



A equipe de Eliezer publicou trecho do vídeo da brincadeira no Twitter e disse que alguns meios de comunicação estão divulgando somente uma parte da brincadeira e distorcendo a ação do empresário. “É muito importante ter a chamada de atenção pois isso evita assédio na casa, o que não foi o caso, pois era uma brincadeira em consenso entre os dois.”



Apesar das explicações dos dois lados envolvidos na polêmica, os internautas subiram as hashtags “Jessi merece respeito” e “Fora Elieser”. “É aquela coisa né, só quem passa por uma situação de assédio sabe como é tenso reagir, na hora do nervosismo pode reagir rindo, chorando, gritando… não tem reação certa”, opinou uma internauta no Twitter



Outra usuária da rede social disse que Jessi ter dito que era brincadeira do Eliezer não ameniza o que ele fez e lembrou que a Natália também amenizou o erro da Maria, que acertou sem querer o balde na cabeça dela. “Mesmo assim ela foi expulsa, a vítima nem sempre consegue entender a gravidade da situação, ainda mais quando se pensa nas repercussões que podem gerar aqui fora”.



Outra pessoa comentou que Jessilane falou para Eliezer parar. ” Gargalhando de tanto desconforto? Mas, enfim… não é não, pare é pare… mesmo que a expressão dela fosse de continue, ela verbalizou que era pra ele parar, e ponto final.”

Uma mulher escreveu que o riso de Jessilane é de desespero e criticou os outros brothers por não fazerem nada. “O mais triste é ver uma mulher dizer por favor me ajuda, e todos rirem e levarem como brincadeira. O riso de Jessi é desespero! Talvez dos outros o riso seja de quem não sabe ainda o que fazer nessas situações.”