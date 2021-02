Globo confirma que direção do reality disse que Lucas virava ‘gremlin’ ao beber

PUBLICIDADE

A Globo confirmou por meio de nota enviada à reportagem na noite deste domingo (7) que os áudios que circulam nas redes sociais de uma conversa entre Projota e a direção do programa são verdadeiros. A emissora disse ainda que o objetivo do bate-papo com o rapper foi tranquilizá-lo, pois ele também estava pensando em abandonar a competição depois da saída de Lucas Penteado.

“Hoje, um áudio, vazado por uma falha operacional, mostrou essa conversa com Projota, que pensara em também deixar o reality. A Globo reitera seu compromisso com um conteúdo de qualidade e com o respeito a seu público e parceiros”, diz trecho da nota, que reafirmou os cuidados que a direção destina aos participantes da atração.

“Nesta manhã, a direção do programa falou com os brothers para tranquilizá-los sobre os cuidados com o Lucas, o rígido acompanhamento do jogo e de seus limites e a segurança dentro da casa. Conversas como essas são comuns em momentos sensíveis da disputa, sem que representem interferência no jogo”, ponderou a emissora, deixando claro que este é um recurso que já foi utilizado em outras circunstâncias.

A emissora salientou na nota que “sempre prezou pela saúde e pela segurança dos seus participantes” e que, no caso de Lucas, seguirá dandoo o suporte emocional que ofereceu ao ator dentro da casa. Toda dinâmica da casa é acompanhada de perto pela direção do programa. Há também uma equipe de médicos e psicólogos, que oferece suporte a todos sempre que necessário. […] Lucas recebeu esse suporte durante toda a sua permanência no BBB21 e seguirá contando com ela após a sua saída”.

No diálogo em questão, vazado na manhã deste domingo, a produção do programa fala sobre supostos problemas de Lucas com álcool. “Bebia e virava ‘gremlin’. A gente agora vai acalmar o ‘gremlin’. A gente não sabia que ele não podia beber. A gente só descobriu depois que ele estava aí dentro. A gente não deveria nem ter deixado ele entrar. Até para a saúde mental dele. Então, está tudo certo”, diz a voz de um diretor da atração.

Projota, então, se mostra decepcionado com os rumos do jogo e dá a entender que quer deixar o reality.

“É que, de verdade, não entrei aqui pra isso. Está muito difícil para mim imaginar tudo que aconteceu essa noite, como que minha família vê em casa, sabendo pelo que eu estava passando aqui sem precisar passar por isso. Eu não preciso. Eu ter que esconder uma faca por medo do que poderia acontecer”, disse o rapper

Em tom conciliador, o diretor convence Projota a permanecer na disputa argumentando que as coisas na casa vão se normalizar com a saída de Lucas. “Eu sei, cara. Você está aí. Você entrou num jogo. Você vai falar: vou desistir? O que eu estou falando é o seguinte: Dá um tempo. A casa vai mudar. Ele saiu fora. O clima é outro. Vai mudar as coisas. Curta o seu jogo, o que você está fazendo aí. Você está se divertindo, está cuidando da tua vida. Respira fundo. Dá um tempo pra você ver o que aconteceu. Está todo mundo de cabeça quente, com toda razão”, finalizou.

Confira a íntegra da nota da Globo sobre os áudios vazados no BBB 21.

As informações são da FolhaPress