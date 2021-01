Gil admite que comprou 7 mil seguidores antes de entrar no BBB21: “eu parcelei em 12 vezes”

PUBLICIDADE

Gil, gente como a gente. Em uma conversa com Lumena o brother assumiu ter comprado 7 mil seguidores antes de entrar no BBB21. “Eu comprei porque eu não tinha nada. Eu não tinha ninguém me seguindo aí eu comprei. Tudo da China e do Japão. O cara falou que parcelava em 12 vezes”, disse o brother.

Agora Gil tem 341 mil seguidores e o perfil verificado. Que poder! Lucema na ocasião disse que tinha 3 mil seguidores, mas na verdade a sister já possui 183 mil em seu perfil no Instagram.