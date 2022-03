Formação de paredão entre Arthur, Jade e Jessi no BBB 22 rende recorde à Globo

De acordo com dados do Kantar Ibope, em São Paulo, o programa marcou 22 pontos (cada ponto representa 74.666 domicílios ou 205.755 pessoas na Grande SP)

A formação de paredão entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Jessilane rendeu o recorde de audiência do BBB 22 (Globo) aos domingos. O programa teve seu maior público em São Paulo, no Rio e no PNT (Painel Nacional de Televisão), que representa os 15 maiores mercados anunciantes do país.



De acordo com dados do Kantar Ibope, em São Paulo, o programa marcou 22 pontos (cada ponto representa 74.666 domicílios ou 205.755 pessoas na Grande SP). Além disso, foram 51% de share (participação no número de TVs ligadas).



Durante a semana, o recorde continua sendo de 28 pontos com 54% de share. Ele foi alcançado em duas ocasiões: na estreia e na noite do dia 15 de fevereiro, quando a edição mostrou a expulsão da participante Maria.



No último domingo (6), no Rio de Janeiro, a atração alcançou 26 pontos de audiência (47.601 domicílios ou 124.692 indivíduos) e 57% de share, também recorde para esse dia da semana. Porém, abaixo dos 33 pontos e 58% de share alcançados com a saída antecipada da atriz no dia 15.



Por fim, o PNT fechou com 22 pontos e 51% de participação. Aqui, cada ponto equivale a 258.821 domicílios ou 713.821 pessoas em 15 regiões metropolitanas.