Festa com Anitta no ‘BBB 23’ é marcada por beijos e estratégia

A primeira festa do “Big Brother Brasil 23” aconteceu na noite desta quarta-feira, 18, sob o comando de Anitta. Ao som de sucessos da cantora, o clima da casa esquentou e três casais já protagonizaram os primeiros beijos da edição.

Antes disso, Tadeu Schmidt revelou, durante o “ao vivo”, que as duplas poderiam se desconectar. No entanto, os participantes continuam jogando em pares até o final da semana.

Durante a festa, alguns brothers aproveitaram para conversar sobre estratégias e repercutir suas percepções sobre o Jogo da Discórdia e raio-X.

Veja tudo que aconteceu na festa do BBB 23 :

– Tadeu Schmidt liberta as duplas: o apresentador surpreendeu os participantes do reality minutos antes da festa ao entrar na casa. Tadeu chegou para liberar as duplas que, desde que chegaram na casa, estavam presos uns nos outros. Apesar de poderem se conectar, a regra de jogar em pares continua valendo até o fim da semana. A visita veio acompanhada de um recadinho para Fred e Ricardo. Schmidt contou que eles ficaram 12h e 1 minuto na prova. “Boa noite, BBB 23. Que chique, estreando essa voz, hein. Apenas a minha voz. Vim pagar uma dívida, eu odeio ficar devendo: Fred e Ricardo vocês venceram a prova 12h e 1 minuto”, revelou.

– Key beija Gustavo: logo no começo da festa, Key alertou Gustavo sobre o jogo. A jogadora de vôlei disse que o colega tem muito potencial, mas que precisa se policiar em suas falas. Posteriormente, o clima esquentou e os dois, que entraram na competição como dupla, e o que começou com uma troca de carinho culminou no primeiro beijo do reality.

– Bruna beija Gabriel: durante o show da Anitta, Bruna deu um fora em Gabriel que tentava conseguir um beijo da sister. Porém, a atriz resistiu por pouco tempo e, logo depois, beijou o ex-participante da Casa de Vidro. O envolvimento preocupou Bruna Ela decidiu questionar o brother se essa relação poderia interferir no jogo dos dois e fez uma promessa a si mesma: “eu não vou deixar eu me interferir em você e você interferir em mim Não vamos deixar isso tomar a frente do jogo. Tá bom? Combinado?”, acordou o administrador com a carioca.

– Gabriel Santana beija Fred Nicácio: Fred Nicácio, que possui um relacionamento aberto com o marido fora da casa, já havia comentado com os colegas de confinamento que se sentia atraído por Gabriel Santana. No bar, longe dos olhos dos outros participantes, o ator trocou um beijo com o influenciador.

– Gabriel Santana leva fora de Paula: o ator já tinha revelado, no anúncio de sua participação, que queria beijar bastante na competição. Então, logo depois do envolvimento com Fred, Gabriel foi atrás de Paula. Apesar do interesse no ator, a biomédica resistiu à tentação e disse estar focada no jogo. “Segura a onda, Gab”, afirmou a ex-participante da Casa de Vidro.

– Conversa sobre estratégia de voto: Bruna Griphao e Mc Guimê aproveitaram que não estavam mais conectados às suas duplas e resolveram conversar sobre estratégias de voto. Foi então que a atriz fez um desabafo sobre uma sister: “A Key não vai com a minha cara, mas ele [Gustavo] está sendo muito legal comigo. E aí seriam eles o meu voto”.

Estadão Conteúdo