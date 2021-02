Fã clube de Karol Conká desativa conta: “percebemos que ela é uma pessoa horrível”

PUBLICIDADE

Depois das polêmicas envolvendo Karol Conká no BBB21, a cantora já perdeu 100 mil seguidores. Além de ter sido criticada por famosos como Emicida, Jojo Todynho, Ludmilla, Mumuzinho, Kevin o Chris e Anitta, a cantora também foi “cancelada” pelo próprio fã clube.

A página de fãs que apoiavam Conká no BBB postou que estavam abandonando a conta, pois descobriram a “pessoa horrível” que a ídolo é. Confira:

Nós como fãs da carreira musical da Karol decidimos criar esse perfil para informar e acompanhar ela no BBB.

Mas devido a todos os acontecimentos dentro da casa, percebemos que ela na verdade é uma pessoa horrível. Iremos desativar a página e desejamos que ela se foda 👍#BBB21 pic.twitter.com/j21yM5ly6P — Karol Conká- BBB 2021 👽🛸 (@ConkaBBB) February 1, 2021

O perfil já tinha se pronunciado contra as atitudes soberbas e xenofóbicas de Conká dentro do reality.

Não compactuamos em nenhum posicionamento apresentado por ela na casa, entre eles ela se demonstrou:

– Xenofóbica

– Soberba

– Falsa Karol Conká vá se fude, espero que você saia no primeiro paredão que vc estiver #BBB21 #CarolConka #TretaBBB #lucasBBB21@portal_conka 🖕🖕 — Karol Conká- BBB 2021 👽🛸 (@ConkaBBB) February 1, 2021

Jogo da discórdia

No jogo da discórdia a cantora apontou Lucas como um cancelador e disse que qualquer mulher no lugar dela faria o mesmo. Além disso, Conká exigiu que o brother não a encarasse enquanto ela falava. Conká vem acusando o brother Lucas de manipulação no jogo e se recusa a almoçar na mesma mesa que o artista.

Confira um dos momentos polêmicos do jogo:

karol conká é um ser tão desprezível #bbb21 pic.twitter.com/r1hJ0a3Npw — cris dias (@crisayonara) February 2, 2021

Apoio a Lucas Penteado

Por outro lado, Lucas Penteado bateu a marca de 1 milhão de seguidores e vem ganhando o apoio de vários famosos como o ex bbb Babu Santana e Lázaro Ramos que desabafou: “Lucas, sei que você vai se encontrar, tudo pelo que está passando é um sofrimento gigante que você não merece”, escreveu o ator em sua rede social.

Nesta segunda-feira, 2, a internet pediu a interferência do apresentador Boninho e Tiago Leifert no jogo para que o humilhação e pressão psicológica parasse. A tag #KarolConkáExpulsa é uma das mais usadas no twitter, junto com #HumilhaçãoNãoéEntretenimento.