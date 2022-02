Expulsão de Maria do BBB 22 faz web vibrar, mas ataques a ela são condenados

Durante a dinâmica, a sister usou uma força desproporcional na hora de jogar água em Natália, e o balde acabou batendo forte na cabeça da designer de unhas.

Após a cantora e atriz Maria, 21, ser expulsa da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo), internautas e fãs do programa comemoraram a decisão nas redes sociais, mas pediram que ela não sofra ataques fora da casa. A artista foi desclassificada do reality por acertar um balde na cabeça de Natália durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (14).



Durante a dinâmica, a sister usou uma força desproporcional na hora de jogar água em Natália, e o balde acabou batendo forte na cabeça da designer de unhas. “Vem Maria ser agressiva aqui fora”, escreveu uma internauta. No Raio-X da manhã desta terça-feira (15), Maria chegou a dizer que tinha tendência a ser agressiva nas palavras e expressões, mas negou que seja violenta.



“Beleza, Maria expulsa era o mínimo! Agora ela vai tratar a agressividade dela aqui fora e é isso. Espero que a internet não retribua a agressividade dela com outra agressividade também. Agora é deixar ela em paz com a família e amigos dela”, escreveu outra. “Tchau Maria, vem fazer terapia aqui fora”, completou uma terceira.



“Espero que a Maria aprenda e que o público a deixe em paz, já foi, agora não tem porque ficar destilando ódio. E digo mais, ela só não foi expulsa quando fez aquilo com o Arthur porque o público não pediu, dessa vez com a Natália foi mais sério porque tinha até famoso pedindo”, escreveu outro.



“Pelo menos fizeram alguma coisa certa, mas agora o jogo acabou Maria está fora e vida que segue!”, disse outra. “E assim, a expulsão da Maria era o certo, mas não consigo deixar de ficar triste por encerrar a participação dela desse jeito. Espero que ela não sofra hate e consiga levar o trabalho dela para um público ainda maior”, apontou mais um fã.



Em nota, a Globo afirmou que a participante não será substituída, e que o paredão desta noite com Arthur, Natália e Bárbara está mantido. Com a expulsão, Natália ficou em choque. Primeiro, ficou paralisada e sem reação. Depois, deitou a cabeça na mesa e começou a chorar muito.



A atriz e escritora Alba Michele, mãe de Maria, foi às redes sociais minutos depois da revelação de que sua filha estava expulsa do Big Brother Brasil 22 (Globo). “A gente não precisa mais de linchamento, ela já vai ter as consequências dos atos dela. Peço que reflitam como as pessoas pegam pesado em relação ao outro. Que ela venha para onde sabe que vai encontrar amor e acolhimento. Que a gente mande luz para ela. De verdade, eu entendo vocês”, disse ela.