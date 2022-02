Entrevista com a eliminada: Bárbara

Sinceridade, autenticidade e lealdade são algumas das características mais citadas por Bárbara ao falar de sua passagem pelo ‘Big Brother Brasil’.

Depois de formar com Laís uma das primeiras e mais fortes alianças desta edição, a gaúcha traçou um caminho rumo ao prêmio que passava pela observação dos demais confinados, muita dedicação nas provas – ganhou duas delas, incluindo a primeira prova de resistência da temporada – e o relacionamento direto com todos, inclusive quanto a suas opções de voto. A estratégia, no entanto, não garantiu sua permanência no reality: em um paredão com Arthur Aguiar e Natália, Bárbara foi eliminada com 86,02% dos votos do público.

Na entrevista a seguir, ela revisita o confinamento e avalia se suas amizades podem ter atrapalhado seu jogo, conta o que acha dos dois participantes com quem dividiu a berlinda e analisa a estratégia de Larissa e Gustavo depois que saíram da casa de vidro.

Como você avalia sua participação no ‘BBB 22’?

Eu me entreguei desde o início. Das quatro semanas em que estive na casa, em duas eu consegui ficar imune por provas em que eu me dediquei e ganhei. Uma delas foi a prova de resistência, que me deu imunidade e me fez atingir meu primeiro objetivo: garantir a primeira semana no jogo, algo tão importante, principalmente para quem não era conhecido até então. Essa prova também acabou fortalecendo uma aliança que eu logo construí com a Laís. Depois, eu fui tentando observar o jogo e os jogadores a cada semana. Procurei jogar, sempre, mas uma coisa que trago comigo é que prefiro ser mais cautelosa do que acabar sendo injusta ao fazer acusações precipitadas. Então, me entreguei, fui autêntica, leal às pessoas que confiaram em mim e até a outras com quem tive uma relação mais unilateral da minha parte, mas não me arrependo. Sou muito sincera e muito verdadeira com as minhas amizades.

Logo após a votação de domingo, você sentiu que tinha bastante chance de ser eliminada. Analisando aqui de fora, acha que seus adversários no paredão são fortes no BBB?

Com certeza, e provavelmente são as pessoas mais fortes do jogo. A Natália por estar sendo o alvo. A gente sabe que quando a pessoa é muito perseguida, mesmo quando tem questões com as pessoas da casa, o público aqui fora compra a briga e isso acaba beneficiando ela; lá dentro a gente já sabia que isso poderia acontecer. E o Arthur eu acho que é um excelente estrategista. Todas as vezes que me perguntaram a minha opinião sobre ele eu falei que não tinha nada pessoal para falar dele. Muitas vezes eu concordava com algumas visões de jogo que ele tinha. Mas, eu sabia que ele não era meu aliado, não era uma pessoa que me protegeria e era alguém que iria contra a minha amiga (Laís), que era a pessoa que estava comigo. Então, infelizmente, não tinha como eu falar: amiga, desculpa, beijos, mas vou me aliar ao seu adversário. Seria traíra da minha parte. A gente, de certa forma, paga os preços pelas amizades e alianças que a gente escolhe, mas eu não me arrependo. Fui sincera com as pessoas e comigo mesma.

Chamou a atenção do público seu “poder” de acertar as dinâmicas que aconteceriam no jogo. Você estudou as edições anteriores ou isso vinha da sua intuição mesmo?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eu acompanhei muito as duas últimas edições, mas acho que muita coisa mudou no BBB para este ano. Percebi que, nessa edição, a cada semana é uma nova dinâmica. Então, eu levantava algumas possibilidades e tentava contar com opções um, dois, três e quatro dentro das dinâmicas que eu achava possíveis de acontecer. Sabia que eu poderia errar, mas de alguma forma aquele planejamento era útil, mesmo em uma dinâmica diferente, por já estar preparada com quatro opções. Não cheguei a estudar edições passadas, então acho que era uma mistura de intuição com observação.

Você soube que a Larissa avisou à Jade para tomar cuidado com você e Laís? O que achou disso?

Sim, eu vi esse vídeo e achei uma palhaçada. Eu imaginei que seria algo assim quando a Jade me disse que a Larissa queria falar com ela separadamente. Se eu e Laís éramos as pessoas mais próximas da Jade, só podia ser em relação a nós. Mas, com relação a minha amizade com a Jade, eu não tinha preocupação. Tenho a consciência muito limpa porque sempre fui muito verdadeira com ela. Acho que foi um movimento contrário do que estou vendo que as pessoas falaram, e acho até engraçado. Eu não tinha colocado a Jade no meu pódio, primeiramente, e ela me colocou no pódio dela.

Quem tem mais chances de levar o prêmio de R$ 1,5 milhão?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Arthur.

Quais são seus planos pós-BBB? Pretende seguir no mundo da moda?

Eu quero trabalhar muito. Não sei se fazendo exatamente o que eu fazia, porque pretendo dar uma movimentada, uma mudada. Mas é tudo muito novo, nem dormi ainda, então vou acolher as novidades com cautela, como eu fazia no jogo também. Só espero trabalhar bastante!