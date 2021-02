Em dia de paredão, Sarah ainda não definiu quem indicar

“Não quero ser injusta na decisão. Estou em um dilema forte entre Projota e Karol” diz a líder Sarah

Em conversa no quarto do líder, Sarah e Gilberto conversam sobre a formação do paredão deste domingo (21). A sister diz que vai pensar muito no que vai fazer mais tarde com tranquilidade. “Não quero ser injusta na decisão”, diz ela, se referindo a escolha do indicado para a formação do Paredão deste domingo.

Gilberto concorda e diz que “Isso é o mais correto”. Vai onde o seu coração disser e ponto. Está tudo certo, continua”. A Líder emenda: “Porque os dois para mim… Eu estou em um dilema forte entre Projota e Karol (Conká). Forte mesmo”.