Douglas Silva e Rodrigo vencem super prova de líder e anjo no ‘BBB 22’

Douglas Silva e Rodrigo foram os vencedoras da super prova que definiu os primeiros líder e anjo na tarde de hoje no ‘BBB 22’ (Globo TV). A disputa ocorreu em duplas, sendo um pipoca e um camarote.

Douglas e Rodrigo, Naiara e Laís, Vyni e Paulo André, Bruna e Bárbara, Jessi e Linn, Tiago e Eslô, Maria e Lucas, Pedro e Natália, Luciano e Arthur e Eliezer e Jade foram os times formados.



O desafio era montar um quebra-cabeça em formato de pista. Cada dupla participou do jogo de uma só vez, e o objetivo era completar o circuito em menos tempo. Ao fim, era preciso apertar um botão.



Douglas e Rodrigo fizeram o menor tempo entre os brothers, 172 segundos. Em segundo lugar, ficaram Maria e Lucas, com 174. Já o terceiro lugar ficou com Arthur Aguiar e Luciano, com o tempo de 191.