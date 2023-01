Dani Calabresa é chamada de ‘inimiga do humor’ por atuação em quadro no BBB 23

Além disso, muita gente tem pedido para que Boninho coloque Rafael Portugal de volta ao quadro

O nome de Dani Calabresa foi parar entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Parte do público não tem gostado da atuação da comediante no quadro “CAT BBB”, do BBB 23. “Inimiga do humor”, pontuou o perfil de Cairo Almeida.

Além disso, muita gente tem pedido para que Boninho coloque Rafael Portugal de volta ao quadro. “Pobre Dani Calabresa. Pode até ser que ela não esteja ruim, mas o Rafael Portugal era bom demais e a comparação fica muito desigual”, opinou o perfil de Neto Golias.

Houve também quem tenha pedido a entrada de Paulo Vieira no lugar da humorista. “A Dani Calabresa é muito querida, mas esse quadro não deu match com o humor da gata. Eu tenho certeza que se o Boninho colocasse o Paulo Vieira no C.A.T e a Dani no Big Terapia iria fluir muito melhor”, escreveu o perfil de Fabbri.