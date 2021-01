Confira o passado polêmico de alguns participantes do BBB21

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira, 19, finalmente foi liberado os nomes dos participantes da nova edição do “Big Brother Brasil 21”. E já deu tempo dos internautas puxarem a ficha de alguns brothers com o passado polêmico.

Viih Tube e a polêmica do cuspe na boca do gato

Em 2016, Viih Tube apareceu em seu Instagram para ensinar “como alimentar seu gato enquanto ele dorme”, e em seguida cuspiu na boca do felino. Com a confirmação da presença da youtuber no reality, os internautas voltaram a relembrar da cena revoltante.

boa noite pra quem vai torcer pra viih tube pic.twitter.com/8k2RUSydyH — kawã 🍑 (@motivelara) January 19, 2021

Apoio de Rodolfo a Jair Bolsonaro e traição no casamento com Rafa Kalliman

O parceiro musical de Israel, da dupla Israel e Rodolfo, também é um dos confirmados do grupo camarote. Como a internet não perde tempo, algumas das interações nas redes sociais do brother viralizaram. Em muitas delas o cantor revela seu apoio ao presidente Bolsonaro, além de ter manifestado dúvidas e desconfiança sobre a vacina CoronaVac.

Rodolfo foi acusado de machismo durante a separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza, quando disse discordar da cantora quando ela disse que “estava cansada das piadas sobre o fim de seu relacionamento.

O cantor também é ex marido de Rafa Kalliman. O casamento chegou ao fim depois que a vice campeã do BBB2O descobriu uma traição por parte do artista. Os dois concluíram o divórcio apenas em agosto de 2020.

Polêmica política e “nome sujo”

O apoio de Caio Afiune ao presidente Bolsonaro pegou muito mal também. Depois de confirmado no BBB, a conta do brother já excluiu o presidente de seus seguidores. Outra coisa que chamou a atenção dos internautas é que Caio estaria com o “nome sujo” no Serasa por ter passado 28 cheques sem fundo.

o caio, o agroboy, tem nome sujo por dar 28 cheques sem fundo 🗣 pic.twitter.com/Jic9rV3eDi — ma ri. (@acostumadinha) January 19, 2021

Comentários machistas

O participante Negro Di também foi alvo de muita polêmica. O público do BBB20 resgatou vários vídeos em que o humorista torcia para Felipe Prior e Babu Santana e fazia uma série de comentários machistas sobre as sisters.

Ele chamou Flayslane de “boca de sandália, sem vergonha”, e se referiu a Thelma como “nega Maju” e “baita de uma vendida”.

Nego Di, o participante do Camarote do BBB 21, chamou a Thelma de “nega Maju e vendida” em 00:41 pic.twitter.com/pmAFmfdxLr — Michel (@gramich) January 19, 2021