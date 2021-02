Com 99,17%, Karol Conká é eliminada no BBB 21

Eliminada do “BBB 21” (TV Globo), Karol Conká fez história no programa, deixando a casa mais vigiada do

Brasil com a maior quantidade de votos em um paredão triplo.

Para uma das jogadoras mais polêmicas, o BBB 21 acabou hoje! Karol Conká foi eliminada com 99.17%, batendo recorde de rejeição da história do reality, superando Nego Di, que deixou o reality semana passada e era o “dono” da marca. No discurso de eliminação, Tiago Liefert ressaltou: A rapper foi para o paredão com Gilberto e Arthur, e deixou o reality com 99,17%, ultrapassando seu parceiro de jogo Nego Di, que saiu na semana passada com 98,76% dos votos. Outra sister dessa edição também entrou para o top 5. Kerline, a primeira eliminada, deixou a casa com 83,50% de rejeição, ocupando agora a sétima posição do ranking. "Quanto mais tempo eu passo com vocês, mais eu fico em dúvida. Sua vida aqui fora é um jogo eliminatório? Você está sendo você em uma situação muito específica. Por isso que a gente fala que o BBB é um jogo. Você acha que você está sendo você mesmo, mas não é exatamente isso. É um jogo, e é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo. Por causa do jogo, o estilo de jogo que você escolheu aí dentro, de combate, ao mesmo tempo que você feriu, você se feriu. Quando você entra, você entra pra tombar" Tiago Liefert Confira o ranking dos eliminados do BBB com maior rejeição em paredão triplo: 1º Karol Conká BBB 21: 99,17%

2º Nego Di BBB 21: 98,76%

3º Patrícia BBB 18: 94,26%

4º Nayara BBB 18: 92,69%

5º Ana Paula BBB 18: 89,85%

6º Victor Hugo BBB 20: 85,22%

7º Kerline BBB 21: 83,50%

8º Caruso BBB 18: 81,56%

9º Diego BBB 18: 81,07%

10º Daniel BBB 20: 80,82%