Climão! ‘Queridômetro’ aparece e participantes não curtem resultado

Finalmente todos os participantes se encontraram na casa, e com isso, logo surgiram opiniões entre eles. O que eles ainda não esperavam era o Queridômetro aparecer e divulgar o que cada um pensa sobre o outro.

Veja o resultado dos participantes no Queridômetro:

“É aí que começa, cara. Eu não dei coração para ninguém porque pensei que era tipo se tivesse a fim”, opina Nego Di. Camilla de Lucas pede: “Quem me deu a bomba me explica o que é que é bomba”.

Camilla de Lucas dispara: “Eu ganhei uma bomba! Fui a única.” Em seguida, Juliette pergunta: “Ei, quem me deu bomba?” Kerline exclama: “Eita, eu sou cobra!”

Ao ser questionado por Rodolfo que aconteceu, Fiuk explica: “A gente estava na sala e ela virou para mim e falou do meu cabelo. Falou que eu fiquei horas produzindo o meu cabelo, quis me tirar de artistinha chique”. Sarah corta o brother e complementa: “Ela já falou isso com umas quatro ou cinco pessoas diferentes”.