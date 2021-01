Cercado por mulheres da casa, Fiuk diz que coração está ‘guardado’

PUBLICIDADE

A presença de Fiuk no BBB 21 (Globo) despertou o interesse de boa parte das mulheres da casa. O ator e cantor, que está no grupo de seis imunizados pelo público antes mesmo da estreia do programa, foi cercado pelas colegas de confinamento durante a noite.

A cena não passou despercebida por Lucas Penteado, que quis saber se Fiuk está interessado em alguma das meninas. “A pergunta aqui que não quer calar, todo mundo lá está perguntando isso: Com quem Fiuk ficaria?”, questionou.

“Eu sou muito tímido”, desconversou o filho de Fábio Jr. “Não vim para férias com os amigos.”

A consultora de marketing digital Sarah, que participava do bate-papo, lembrou que um relacionamento pode atrapalhar no jogo. “É muito cedo”, defendeu.

Fiuk disse também que deve ter dificuldade de se relacionar com alguém dentro da casa mais vigiada do Brasil. “Tenho dificuldade com alguém olhando”, revelou. “Até com quem eu fico, eu juro, eu evito ficar na frente da galera.”

Ele ainda afirmou que não pretende formar casal dentro da casa. “Eu não quero. O meu medo… Eu quero muito viver isso aqui com todo mundo”, disse.

O irmão de Cleo explicou: “Eu tenho muito receio de me envolver”. “Meu coração está guardado. Vai ser para uma pessoa especial”, afirmou.

Falando em Cleo, Lucas Penteado aproveitou para falar de sua admiração pela atriz. “Eu falei que eu sou absurdamente apaixonado pela Cleo”, revelou. “É um apaixonado respeitoso. Ela é genial, fantástica como atriz.”

