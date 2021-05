Camilla, Fiuk ou Juliette quem deve vencer o “BBB21”?

Camilla e Juliette são os outros dois finalistas do BBB 21, após Gil ser a último eliminado da temporada neste domingo (2)

Camilla e Juliette são os outros dois finalistas do BBB 21, após Gil ser a último eliminado da temporada neste domingo (2). Fiuk havia conquistado uma vaga na final do reality ao vencer a prova de resistência que chegou ao fim nesta sexta-feira (30).

A influenciadora digital ganhou destaque em 2020 por meio do Tik Tok. Ao ser confirmada como uma das participantes do Big Brother Brasil 21, ela possuía, até 19 de janeiro 2,9 milhões de seguidores só no Instagram, número que hoje é de 9,7 milhões de seguidores.

Seu sucesso começou com vídeos curtos e bem-humorados divulgados nas redes sociais, onde ela brinca com situações do cotidiano. Além de seguidores anônimos, Camilla também chamou a atenção de famosos, como Regina Casé e Taís Araújo, que elogiaram a influenciadora em comentários em seus vídeos. “Tenho 26 anos com carinha de 18, toda natural, bonita ‘pra’ caramba”, brinca Camilla.

O filho de Fábio Jr. teve uma trajetória de redenção no programa. Fiuk começou o BBB de forma apática. No início, ele virou alvo de memes que o comparavam a um fantasma. A equipe do ator chegou a emitir uma nota na conta oficial do artista no Facebook para rebater brincadeiras, piadas e o que eles chamam de “ódio” com relação a algumas atitudes dele no BBB 21.

Depois de voltar de seu primeiro Paredão, o ator passou a participar mais do jogo e das conversas dentro da casa. Ele se envolveu com Thaís, mas o romance não foi para a frente e não empolgou o público. Fiuk voltou a chamar a atenção nas redes ao chorar após movimentar o edredom com Thaís.

A advogada e maquiadora Juliette Freire, 31, tem o sonho de se tornar uma delegada. Natural de Campina Grande (PB), atualmente mora com uma amiga. Apesar da origem humilde, sempre se dedicou muito para ajudar sua numerosa família.

A paraibana pode ser considerada um fenômeno quando o assunto é redes sociais. Com 4.000 seguidores no Instagram em 19 de janeiro, totaliza agora 23,2 milhões de fãs na rede social. O número mostra um crescimento maior do que dos outros três finalistas somados. Carismática, acolhedora e sincera, ela é um dos grandes destaques do reality

O público deve votar em quem deseja que leve o prêmio de R$ 1.5 milhão. O vencedor será conhecido nesta terça-feira (4).