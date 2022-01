Camarote completo! Os participantes que estavam faltando acabaram de entrar no BBB 22

Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar acabaram de entrar na casa mais vigiada do Brasil e causaram euforia nos participantes.

Acabou a espera! Após quatro dias do início do programa, finalmente as teorias sobre os novos integrantes chegaram ao fim. Jade, Linn e Arthur acabaram de entrar no BBB 22 e os outros brothers ficaram chocados e eufóricos.

“Foi daqui que pediram mais uma participante?”, perguntou Linn ao entrar e receber o abraço dos brothers que estavam na academia.

Logo em seguida foi a vez de Arthur. “A gente pegou Covid, por isso entramos só agora. Esperei no hotel, mas agora to aqui”, afirmou o participante.

Jade foi a última. “Gente, oi, tudo bom?”, entrou a sister aos gritos.

Todos os participantes se cumprimentaram e apresentaram a casa para os novos brothers. Jessilane afirmou: “Que loucura gente, surreal! Acho que agora acabou né?”.