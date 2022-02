Brunna Gonçalves não aguenta mais a cantoria na casa do BBB 22

A dançarina e esposa da cantora Ludmilla reclamou novamente hoje pela manhã dos colegas de confinamento cantando

Na manhã desta quinta (10), Brunna Gonçalves usou o raio-x para comentar seu incômodo com a constante cantoria dos participantes do BBB 22. Além da reclamação, a sister também afirmou que está com saudades da mulher, Ludmilla, e se mostrou determinada para a prova do líder.

“Gente, ontem teve festa, fiquei muito feliz. Jesus, que noite!”, começou a dançarina. “Nossa, queria falar uma coisa aqui que tá me irritando demais. Eu não aguento mais o povo cantando, gente, sério! Meu Deus, é o tempo inteiro cantando, cantando, cantando, cantando. Isso tá me irritando num grau que vocês não fazem ideia”, acrescentou.

Ela finalizou dizendo que estava empolgada para a prova do Líder e com saudades de Ludmilla. “Hoje tem prova do líder, né? Darei tudo de mim. Quero ganhar o líder de verdade. Sério, preciso dessa liderança. Outra coisa: amor, não tem um dia que eu não pense em você aqui nessa casa. Tô com muita saudade! Muita mesmo. Mia, saudade também. Te amo demais. Amigos, família, pessoal que me acompanha: amo vocês. Tenho que ir dormir porque tô morrendo de sono”, concluiu.