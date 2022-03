Boninho vai entrar no BBB 22 no próximo sábado e promete ‘mudar tudo’

“Então fica marcado: sábado que vem, estou de Globolinha na festa do BBB”, finalizou

O diretor de TV Boninho, 60, revelou na noite deste domingo (27) que está planejando uma surpresa para os brothers do Big Brother Brasil 22 (Globo). Ele pretende entrar na casa mais vigiada do Brasil fantasiado na festa do próximo sábado e prometeu: “Vai mudar tudo! Vamos estar no modo turbo!”.

Ele fez uma publicação em seu perfil do Instagram, mandando um recado para Marcos Mion, 42, pedindo emprestado a fantasia do Globolinha, assistente de palco do programa Caldeirão do Mion, que foi apresentado ao público neste final de semana.

“Fala, Mionzera! Dá para você me emprestar o Globolinha? Os robôs fizeram o maior sucesso na última festa, então me deu vontade de voltar lá na casa, dançar, brincar e acho que o Globolinha vai ser bem bacana, porque eles não vão sacar que sou eu de jeito nenhum”, disse ele no vídeo.

“Então fica marcado: sábado que vem, estou de Globolinha na festa do BBB”, finalizou. Na legenda da publicação, ele pediu para o apresentador emprestar “o Globolinha do Caldeirola para o Boninho”. Neste domingo também se formou o 10º Paredão da edição.

Lucas, Paulo André e Pedro Scooby são os indicados ao Paredão desta semana. Um deles deixa a competição na terça-feira (29), enquanto os outros dois estarão entre os 10 participantes remanescentes do programa.

Paulo André foi indicado ao paredão pela líder Linn da Quebrada, a Lina. Ela disse que não gostaria de indicá-lo, mas ficou sem opções porque o atleta, que era o Anjo da Semana, imunizou Arthur Aguiar, sua primeira opção. A cantora também lembrou que foi votada por P.A. quando ele foi líder.

Na sequência, a casa votou no confessionário. O mais citado pelos colegas foi Lucas, que recebeu 6 votos. Contudo, o segundo mais votado também estaria entre os indicados ao paredão. Esse posto coube a Pedro Scooby, que recebeu apenas 2 votos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por fim, Lucas ganhou o direito a um Contragolpe. Ele escolheu Eliezer, repetindo o voto que já havia dado no confessionário. Na sequência, os emparedados, com exceção do indicado pela líder, puderam participar da Prova Bate e Volta, que livraria um deles do Paredão. Após o sorteio da ordem em que jogariam, os três começaram a disputa.

Na prova, eles precisavam fazer cestas com uma bola, em jogo semelhante ao basquete. Quem fizesse 5 cestas primeira, estaria livre do Paredão. Eliezer foi quem conseguiu o feito, fazendo com que Lucas e Pedro Scooby na berlinda.