Boninho diz que tem Paredão falso vindo no BBB 22 e fãs se dividem

Houve também quem tenha duvidado da informação. “1º de abril, né?”, suspeitou uma pessoa sendo seguida por algumas outras nessa linha de raciocínio

Segundo o diretor do Big Brother Brasil 22 (Globo), Boninho, haverá um Paredão falso até o final do reality. Ele revelou isso em resposta a um seguidor que sugeriu essa dinâmica. “Então, tem um vindo aí”, respondeu ele.

Porém, a chegada da nova dinâmica dividiu opiniões nas redes sociais. “Se o Paredão falso for com o Arthur será o auge da edição”, escreveu uma seguidora. “Estou esperando”, postou outra.

“Que graça tem a essa altura? Todo mundo conhecendo o jogo do outro, só se fosse um quarto branco ou preto, porque Paredão falso… socorro viu”, postou outra. “Sem graça a essa altura do jogo”, opinou outra.

Houve também quem tenha duvidado da informação. “1º de abril, né?”, suspeitou uma pessoa sendo seguida por algumas outras nessa linha de raciocínio.

Novas diretrizes a respeito dos rumos do jogo serão dadas nos próximos dias pelo apresentador, Tadeu Schmidt. Porém, Boninho já antecipou que a partir de agora sairá sempre um no domingo e outro na terça-feira até a final.

Boninho já havia revelado na noite deste domingo (27) que está planejando uma surpresa para os brothers do BBB. Ele pretende entrar na casa mais vigiada do Brasil fantasiado na festa do próximo sábado (2) e prometeu: “Vai mudar tudo! Vamos estar no modo turbo!”.

Ele fez uma publicação em seu perfil do Instagram, mandando um recado para Marcos Mion, 42, pedindo emprestado a fantasia do Globolinha, assistente de palco do programa Caldeirão do Mion, que foi apresentado ao público neste final de semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fala, Mionzera! Dá para você me emprestar o Globolinha? Os robôs fizeram o maior sucesso na última festa, então me deu vontade de voltar lá na casa, dançar, brincar e acho que o Globolinha vai ser bem bacana, porque eles não vão sacar que sou eu de jeito nenhum”, disse ele no vídeo.