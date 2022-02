Boninho chama Brunna de ‘planta’ e Ludmilla rebate

Ludmilla, 26, trocou farpas em tom de brincadeira com o diretor do Big Brother Brasil 22 (Globo), Boninho, 60, após a esposa Brunna Gonçalves ganhar um vídeo cômico da sua estadia “parada” na casa. A edição foi exibida no programa nesta madrugada de quarta (2).

“A casa do @bbb tem gramado sintético, mas as plantas a gente rega dia sim dia não”, escreveu Boninho em um tuíte com uma imagem que mostra um bonequinho regando um vaso de flores e a frase: “Eu tentando animar a Ludmilla para o próximo Voice+ [programa da emissora]”.

A cantora e jurada do The Voice + respondeu dizendo que logo sua esposa vai começar a agir mais dentro do reality. “Isso big boss, continua regando porque planta regada nasce flor. E já já ela vem ai”, digitou.

Mais cedo Ludmilla tinha usado o perfil para defender Brunna, mas em um tom mais sério. “É aqui que virou moda chamar a minha Bru de verdinha? Porque vocês sabem que eu acompanho o BBB quase que 24 horas e tô vendo pelo menos uns 5 lá que não entregam nada e vocês quietinhos”, escreveu.

“Ela tem uma leitura muito precisa do jogo, nunca deixa de falar o que pensa, fala na cara de quem tiver que falar e ainda é uma grande gostosa. ‘Ah mas eu vejo pay-per-view e não vejo nada disso’. Tá vendo errado”, argumentou.

Ludmilla ainda afirmou que a esposa “não é inimiga do entretenimento” e também não fala que o “jogo sobre pessoas”. “É aquele ditado né: Sem Brunna, sem likes”, ironizou.