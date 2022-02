Bicampeã: Jade Picon ganha novamente a prova de Líder

Pela segunda vez consecutiva, a influencer se tornou a Líder da semana do BBB 22, com uma prova de atenção e memória

O reinado de Jade Picon continua! A influenciadora venceu a tão esperada prova do Líder da semana. No VIP, ela colocou as fiéis companheiras, Bárbara e Laís, além de PA, Tiago e Scooby.

Jade Picon recebeu os parabéns de toda a casa, menos de Arthur Aguiar. No momento que a sister retornou para a casa, o ator estava na parte de dentro e, ao sair, não sentiu “clima” para abraçar Jade.

Sobre a prova

Em uma disputa individual, todos os 17 confinados participaram, já que não teve o poder do veto. A prova testou a concentração, memória e um pouco da sorte dos brothers.

A cada rodada, foi exibido no telão uma sequência com palavras relacionadas a um perfume da Avon. Ao fim da sequência, os participantes tinham que responder corretamente que palavra estava em determinada posição. Usando um dos cards disponíveis na sua cabine. Vencia a prova aquele que fizesse três pontos primeiros.

Os competidores foram divididos em três grupos, o vencedor de cada um foi para a grande final.

Natália, Vyni, Paulo André, Arthur Aguiar, Lucas e Douglas Silva disputaram a primeira rodada e Vyni foi o vencedor. Linn da Quebrada, Bárbara, Laís, Pedro Scooby, Tiago Abravanel e Brunna Gonçalves jogaram a segunda rodada, e Linn venceu. Jade Picon, Eliezer, Eslovênia, Maria e Jessilane competiram na terceira rodada. Jade venceu.

A final ficou entre Vyni, Linn da Quebrada e Jade Picon. Jade se deu bem e conquistou a liderança pela segunda vez.