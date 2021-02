BBB21: Pocah desmaia durante festa do líder

Durante a festa do líder, na madrugada desta terça-feira (23), Pocah acabou desmaiando. A cantora perdeu a consciência enquanto estava na pista de dança. Durante um breve momento, as câmeras do programa que mostravam a festa foram cortadas.

Pocah estava próxima de Fiuk, João, Juliette, Sarah, Viih e Thais, quando caiu. Ela recebeu o auxílio dos participantes para se levantar. No entanto, a transmissão das câmeras que mostravam a festa foram cortadas.

Quando a imagem retornou, Pocah estava sentada, ao lado de Viih Tube, em uma poltrona. A colega tentava dar refrigerante para a funkeira, afirmando que a bebida a ajudaria a ficar sóbria.

Posteriormente, as duas participantes do reality se abraçaram em um pufe no jardim. Ao receber um abraço de Carla Diaz, Pocah disse: “Amiga, eu tô muito doida”.